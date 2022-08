Das jüngste Slipknot-Mitglied Michael Pfaff aka Tortilla Man hat sich beim Stelldichein in Athen anständig am Fuß wehgetan.

Wer als Musiker bei Slipknot auf der Bühne steht, darf nicht zimperlich sein. Hier und da nimmt man da schon ein Wehwehchen als Andenken mit. So ist es nun auch dem neuesten Mitglied der Alternative-Metaller ergangen. Multiinstrumentalist Michael Pfaff aka Tortilla Man hat sich beim Auftritt am Samstagabend in der griechischen Hauptstadt Athen (23.07.) am Knöchel verletzt (siehe Fotos unten). Mangelnde Vorbereitung? Von den Bildern her zu urteilen, hat sich Pfaff vermutlich heftig das Fußgelenk verknackst. In einer Instagram-Story schreibt der Tortilla Man: "Slipknot... Wenn du dich nicht hin und wieder verletzt, machst du es wahrscheinlich nicht richtig. Wir sehen…