Monuments nach Krankheitsfall in unbegrenzter Band-Pause

Die britischen Prog-Metaller Monuments legen für eine unbegrenzte Zeit alle Band-Aktivitäten nieder. Grund dafür ist die Erkrankung von Gitarrist John Browne an Morbus Bechterew (auch bekannt als Spondylitis ankylosans). Dabei handelt es sich um eine chronische entzündliche Krankheit, die vor allem den Brustkorb und die Wirbelsäule betrifft. Die Band sagte ihre kommende Tournee mit Leprous und Fight The Fight ab, damit sich Browne an seine neuen Lebensumstände gewöhnen kann. Bis es ihm besser geht, wird er auch an keiner neuen Musik arbeiten.

Monuments veröffentlichten über Instagram eine Botschaft, in der sie auf diese tragischen Umstände und die daraus resultierende Band-Inaktivität genauer eingingen. „Liebe Freunde, Fans und Unterstützer“, so die Band. „Mit großem Bedauern müssen wir bekanntgeben, dass wir die bevorstehende US-Tour zusammen mit Leprous und Fight The Fight nicht spielen können. Wir pausieren vorerst auch den Songwriting-Prozess für M5.

Wie einige von euch wissen, wurde bei Browne vor einigen Jahren eine Spondylitis ankylosans diagnostiziert. Um seine Krankheit in den Griff zu bekommen und in die richtige Richtung zu lenken, wird er etwas Zeit darauf verwenden, sein Leben damit komfortabler zu gestalten. Für den Moment werden wir eine unbefristete Pause einlegen, bis die Situation unter Kontrolle ist. Bitte haltet die Monuments-Flagge hoch, bis wir zurückkehren.“

