Monuments-Bassist Adam Swan steigt aus, Ersatz bereits gefunden

Nach rund 13 Jahren bei Monuments verlässt Bassist Adam Swan die Band, um sich einer neuen Berufung zu widmen – der Landwirtschaft. Wie Monuments kürzlich mitteilten, wurde Swan während der Pandemie dazu inspiriert, sich als Spezialist für regenerative Landwirtschaft zu betätigen. Regenerative Landwirtschaft ist ein ergebnisorientiertes System der Lebensmittelproduktion, das Bodengesundheit fördert und wiederherstellt. Die Band teilt mit, dass die Trennung einvernehmlich erfolgte und sie Swan nur das Beste für seinen weiteren Weg wünscht.

„Schweren Herzens müssen wir das Ausscheiden von Adam Swan bekannt geben. Seit dem ersten Tag hat er die Wurzeln unserer Musik mit Inbrunst und Sachverstand festgehalten. Während der Pandemie engagierte er sich stark als Spezialist für regenerative Landwirtschaft. In dieser Position fühlt er sich am wohlsten, und wir sind begeistert von dem Weg, den er eingeschlagen hat. Mit unglaublicher Leidenschaft arbeitet er daran, allen zu helfen, bessere und fundiertere Entscheidungen zu treffen, um die Welt durch vernünftige Entscheidungen zu heilen.“

Monuments neuer Bassist

Die Band verkündete weiter: „Wir freuen uns, unseren neuen Bassisten Werner Erkelens in der Band begrüßen zu dürfen! Seit Juli 2022 ist Werner bei Live-Auftritten mit unglaublichem Können, Hingabe und Enthusiasmus eingesprungen. Wir sind sehr stolz darauf, seine neue Energie und Fähigkeiten in die Zukunft von Monuments einzubringen. Durch die Aufnahme von Werner in die Gruppe fühlen wir uns verjüngt und freuen uns mehr denn je auf die Zukunft.“

Monuments haben ihre Europatournee mit Leprous und Kalandra heute in Göteborg, Schweden, begonnen. Die Tour führt sie bereits am Wochenende nach Hamburg und Köln.

