Erstellt ein eigenes Tribut-Video inklusive des Motörhead-Songs ‘(We Are) The Road Crew’ und unterstützt damit die zum Nichtstun verdammten Live-Arbeiter.

Stagehands, Bühnenarbeiter, Ton- und Lichttechniker, Tourmanager und viele andere Arbeiter, die ihr Geld durch Tourneen mit Bands verdienen, können in der Corona-Krise nicht ihrem gewohnten Lebensunterhalt nachgehen. Motörhead rufen nun ihre Fans dazu auf, mit eigenen Tribut-Videos, die mit dem Band-Klassiker ‘(We Are) The Road Crew’ unterlegt sind, jene Live-Arbeiter zu unterstützen. Ohne die Road Crew geht nichts Interessierte können sich hier das nötige Beiwerk herunterladen - den besagten Song und ein entsprechendes Crew Nation-Bild. Crew Nation ist ein Fond des weltweit größten Konzertveranstalters, der damit die darbenden Tour-Mannschaften unterstützen will. Motörhead lassen in diesem Zuge jegliche Streaming-Einnahmen, die mittels…