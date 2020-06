Feines Mashup: Motörhead vs. The Isley Brothers

Foto: Redferns, Estate Of Keith Morris. All rights reserved.

Bill McClintock hat bereits diverse gelungene Mashups fabriziert, darunter diverse Slayer-Verwurstungen sowie ein Slipknot/The B-52s-Verschnitt. Nun hat der eingefleischte Youtuber zwei neue Kreationen vorgelegt. Eine davon mit DEM Motörhead-Stück schlechthin macht richtiggehend Laune, eine fällt unter die Kategorie „Ohrenkrebs“.

Fangen wir mit dem akustischen Vergnügen an. So schieben in ‘Ace Of Shout’ Motörhead und The Isley Brothers eine schöne Nummer miteinander. Und man glaubt es kaum, wie wunderbar die beiden Rock’n’Roll-Klassiker ‘Ace Of Spades’ und ‘Shout’ miteinander harmonieren. Das Ergebnis, bei dem von beiden Oringinalstücken sowohl die Musik als auch der Gesang zum Tragen kommt, kann ohne Zweifel durchaus als Klangkunst gewertet werden. Glaubt ihr nicht? Dann zieht euch ‘Ace Of Shout’ von „Isleyhead“ direkt selbst rein:

Im zweiten Mashup wurden gleich drei Songs miteinander verschmolzen. Liest man die ersten beiden – ‘Chop Suey’ von System Of A Down und ‘Deuce’ von Kiss – kommt man zum Schluss: Da kann eigentlich nicht mehr so viel schief gehen. Doch dann hat Bill McClintock leider noch ‘All Around The World’ von Justin Bieber mit in den Topf geworfen. Und so kann man sich den Track fast nicht ohne Schmerzen antun. Denn während der kompletten drei Minuten wummern fast durchgehend die nach „Plastik Fantastik“ klingenden Bieber-Beats.

