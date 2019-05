Slayer treiben es mit Katrina And The Waves

Wenn zwei Dinge miteinander eine Fusion eingehen, die auf den ersten Blick aber mal so überhaupt gar nicht zusammen passen, und die Verschmelzung auch noch total geschmeidig geraten ist, dann muss das wohl Hexenwerk sein. Oder der Mashup-Künstler Bill McClintock war erneut am Werk. Diesmal hat er sich die Thrash-Götter Slayer und die Achtziger Jahre-Größe Katrina And The Waves vorgenommen. Herausgekommen ist ein erstaunlich eleganter Merger aus ‘Chemical Warfare’ und ‘Walking On Sunshine’ (Video siehe unten).

In einer schön auseinander gehenden Text-Musik-Schere stehen sich dabei der Horror der chemischen Kriegsführung, über die Slayer-Frontmann Tom Araya singt, sowie der Gute Laune-Sound der Briten gegenüber. Am treffendsten bringt das der Refrain dieses wahnwitzigen Mashups auf den Punkt: Araya brüllt „Chemical Warfare!“, und Katrina Leskanich jolt hinterher: „And don’t it feel good?“

Ein Könner am Werk

Bill McClintock hat schon unzählige Mashups fabriziert – zuletzt machte er mit der Zusammenführung von Slipknot (‘Before I Forget’) und The B-52s (‘Loveshack’) von sich reden. Auf seinem Youtube-Kanal könnt ihr euch alle seine Klangkunstwerke reinziehen.