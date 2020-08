Motörhead: Weltexklusive und bisher unveröffentlichte 7″

Am 30. Oktober wird das Deluxe Sammler Box-Set und die speziellen 40th Anniversary Editions ACE OF SPADES von Motörhead veröffentlicht.

Als ACE OF SPADES 1980 von Motörhead veröffentlicht wurde, war das ein Wendepunkt für alle Formen des Hard Rock. Wie ein konservierter Blitz hatte das Album alles, was großartigen Hard Rock, Heavy Metal und Punk ausmachte – die Lautsprecher über das Maximum hinaus, fühlte es sich so an, als ob man mit tausend Stundenkilometern durch die Welt brauste, jede Grenze der normalen Musik sprengend. Nichts war härter. Nichts war schneller. Und ganz sicher war nichts lauter. Nachdem im letzten Jahr die von Fans und Medien hochgelobten Jubiläumsalben OVERKILL und BOMBER erschienen sind, kommt nun das Album, das Motörhead in die…