Für Buckcherry-Sänger Josh Todd ist die Zeit der Rauschmittel endgültig vorbei. Seitdem lebt er nicht nur gesünder, sonder ist auch deutlich kreativer.

Buckcherry-Sänger Josh Todd ist seit drei Dekaden clean. Alkohol und Co. spielen in seinem Leben keine Rolle mehr. Rückblickend sagt er, er sei ohne Suchtmittel deutlich kreativer. Buckcherry: Keine Macht den Drogen „Einfach gesagt: Abstinent leben ist so viel besser“, sagte er im Interview mit ‘Heavy’. „Süchtige reden sich Blödsinn ein. Sie sagen: 'Oh, ich kann nur kreativ sein, wenn ich total fertig bin und bestimmte Dinge mache.' Das ist alles Quatsch. Man erreicht mehr. Ich bin seit fast 30 Jahren abstinent [...]. Und jetzt, da ich so lange nicht mehr getrunken und Drogen genommen habe, bereue ich manchmal, wie…