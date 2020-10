Lars Ulrich über seinen Lieblings-Songwriter

Metallica-Schlagzeuger Lars Ulrich hat in einem aktuellen Interview mit Classic Rock seinen Lieblings-Songwriter offenbart. Und dieser kommt überraschenderweise nicht aus dem Metal-Genre. Ulrich sieht nämlich Noel Gallagher der Britpop-Größe Oasis als seinen All-Time-Favorite Songwriter. Warum dies so ist, erklärt der Metallica-Drummer mit der simplen Schönheit der Oasis-Kompositionen.

„Das Härteste auf der Welt ist es, einen einfachen Song zu schreiben. Glaubt mir, ich weiß das aus erster Hand. Je kürzer und simpler, desto härter", führt Ulrich aus. „Hör dir diese wunderbaren Oasis-Songs wie etwa 'Wonderwall', 'Live Forever' oder 'Supersonic' an. Wenn Noel sie lediglich mit Gitarre und Gesang performt, ist es schier unglaublich, was diese Songs bewirken, wenn man derart nackt und verletztlich ist."

Dass Lars Ulrich Fan der Alternative Rock-Band Oasis ist, dürfte Die Hard-Fans nicht überraschen. Zu deren Hoch-Zeit Mitte der Neunziger wurde auch der Metallica-Schlagzeuger zum begeisterten Anhänger. Und zwar so sehr, dass er, wie er kürzlich berichtete, bei einem ihrer Konzerte spontan als Lichtmann eingesprungen ist. „Im Spätsommer 1994 hörte ich erstmals etwas von Oasis“, erzählte Ulrich Ende August dem NME.

Kokainfrei mit Oasis

„Ich liebte ihre Arroganz, ihr Selbstvertrauen, und dass jedes zweite Wort ,cunt‘ oder ,fuck‘ war. Danach verfiel ich ihrer Musik. Ich wollte sie damals unbedingt in New Jersey live sehen. Eines führte zum anderen, und irgendwann stand ich am Lichtpult und drückte ein paar Tasten. Ich glaube, sie waren einer zu wenig und es hat großen Spaß gemacht. Wir haben viel verrückten Unsinn getrieben.“