Nebula: Exklusive Songpremiere zu ‘Whalefinger’

Im Frühjahr 2018 starteten Off The Cross ihre Studioarbeiten zu ERA. Die EP wird am 2. November in die Läden kommen. Wir präsentieren euch vorab ein erstes Musikvideo.

Vor zwei Jahren gründete sich die belgische Band Off The Cross und veröffentlichte noch im selben Jahr ihr Debütalbum DIVIDED KINGDOM. Seitdem tummelten sich die vier Herren auf mehreren Festivals und spielten einige Live-Gigs, bevor sie sich im Frühjahr zu den Aufnahmen ihrer neuen EP im Studio einfanden. Das Werk wird nun am 2. November auf die Hörerschaft losgelassen und trägt den Titel ERA – >>hier<< könnt ihr bereits vorbestellen. Jeder Song auf dieser Platte enthält einen Gastgesang, sodass nicht nur die üblichen vier Bandmitglieder zu hören sind. Tracklist The Goddess ( feat. Marcela Bovio / Stream Of Passion, Ayreon, MaYan ) The…