Night Ranger: Jack Blades klagte über verstopfte Arterie

(v.l.n.r.) Brad Gillis, Keri Kelli, Jack Blades, Kelly Keagy und Eric Levy von Night Ranger backstage im The Paramount am 3. Mai 2018 in Huntington, New York.

auch interessant

In einem Interview „Trunk Nation With Eddie Trunk“ des Radiosenders SiriusXM sprach Night Ranger-Frontmann und Bassist Jack Blades über eine kürzliche Operation, die der Musiker über sich ergehen lassen musste, und die zu Verschiebung mehrerer Konzerte der Band geführt hat.

Wieder gesund

„Ich bekam im März, vor etwa vier Monaten, […] eine Art Weckruf“, sagte Jack. „Ich befand mich zu dem Zeitpunkt in Anaheim und habe umgehend ein Krankenhaus aufgesucht. […] Mein Körper fühlte sich nicht gut an. Ich dachte nur: ‚Mann, irgendetwas stimmt hier nicht.’“ Wie der Sänger erklärte, habe er zunächst eine Verdauungsstörung aufgrund von schlechtem Essen vermutet. Während er sich eine aufgezeichnete Liveshow von Night Ranger anschaute, die für eine Veröffentlichung geplant war, verspürte Jack allerdings ein merkwürdiges Gefühl in den Armen, das ihn Vorsicht walten ließ. „Also rief ich meinen Reiseleiter an“, so Jack. „Er brachte mich direkt in ein Krankenhaus, das etwa fünf Minuten von dem Ort entfernt war, an dem wir uns befanden. […] Inzwischen bin ich wieder in Ordnung. Mir geht es großartig.“

ATBPO auf Amazon.de bestellen!

Die Ursache für das Unwohlsein von Jack Blades wurde von den Ärzten schnell gefunden, wie er betonte: „Sie haben einige Arterien im Herzbereich gereinigt. Mittlerweile bin ich wieder ganz gut in Form und rocke einfach weiter, wie man an den Shows sehen kann. Ich habe das Gefühl, dass ich jetzt mehr Luft zum Singen habe. Aber innerhalb des vergangenen Jahres habe ich zunehmend bemerkt, das etwas nicht mit mir stimmt. Nun weiß ich, was die Ursache war und dass diese inzwischen behoben ist. Ich bin in guter Verfassung. Also lasst uns weiter rocken, Baby!“

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.