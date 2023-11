Nikki Sixx wurde von zwei Stalkern bedroht

Nikki Sixx beim Mötley Crüe-Konzert am 21. Februar 2023 in Monterrey, Mexiko

Mötley Crüe-Bassist Nikki Sixx hat eine beunruhigende Enthüllung gemacht: Jüngst hatten es zwei Stalker auf ihn und seine Familie abgesehen. Die Nachstellerinnen haben im Besonderen Nikkis Frau Courtney und seine vierjährige Tochter Ruby bedroht und sind zum Teil sogar bis ans Haus der Sixx’ gegangen. In beiden Fällen hätten die US-Justiz sowie die Polizei durchgegriffen.

„Wie viele andere öffentliche Personen wurden ich und meine Familie von einem Stalker schikaniert“, berichtet Nikki Sixx in den Sozialen Medien. „Eine gestörte Frau aus Tennessee, die ich niemals zuvor getroffen oder gesehen habe, drohte meiner Frau und meinem Kind damit, sie zu verletzen und umzubringen. Das war nicht irgendein Troll aus dem Internet, sondern jemand der überzeugt war, irgendwie mit mir in Verbindung zu stehen. Ihre Belästigungen hielten für eine Zeit an und wurden fortschreitend beängstigender, was mich dazu zwang, mehrere Male vor Gericht zu gehen und Kontaktverbote zu erwirken.“

Dank an die Behörden

Des Weiteren führte Nikki Sixx aus: „Gegen diese Kontaktverbote hat sie mehrere Male verstoßen. Als Konsequenz daraus stufte das Gericht ihr Verhalten als schwerwiegend genug ein, um sie wegen Missachtung des Gerichts zu belangen und anzuordnen, sie zu verhaften. Ich möchte dem Richter, den Mitarbeitern des Gerichts und meinen Anwälten dafür danken, dass die meine Familie beschützen. Nun hat ein anderer Stalker aus einem anderen Teil des Landes damit begonnen, die gleiche Sache zu tun.

Dabei ist er so weit gegangen, bis zu meinem Haus zu fahren und unsere Leben zu bedrohen. Das FBI ermittelt derzeit. Es ist eine Sache, meine Sicherheit zu bedrohen. Aber wenn es um ernsthafte Drohungen gegen meine Frau und mein Kind geht, ist das mehr als alarmierend. Sie verdienen das nicht. Danke an das FBI, die Gesetzeshüter, die Kriminalbeamten sowie das Rechts- und Gerichtssystem dafür, dass sie diese Bedrohungen mit der Schwere und Dringlichkeit behandelt haben, die das benötigt. Ich werde jede Mühen in Kauf nehmen, um meine Familie zu beschützen.“

