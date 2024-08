Nile: Deshalb fiel Karl Sanders vor Kurzem aus

Es ist immer ein Ärgernis, wenn Musiker geplante Auftritte nicht spielen können. Nile-Frontmann Karl Sanders passierte das im Laufe seiner Karriere glücklicherweise nur wenige Male. Doch die letzten Ausfälle waren für ihn besonders bitter. Im Interview mit ‘Metal Blast’ erklärte der Sänger, wie es zu diesen kam und wie ihm seine Band-Kollegen dabei unter die Arme griffen.

Empfehlung der Redaktion Nile: Karl Sanders erinnert sich an die schlimmste Tour-Erfahrung Nile-Gitarrist Karl Sanders erinnert sich an den schlimmsten Gig, den die Band je hatte. Dabei kamen die Musiker gar nicht erst dazu ihr Set zu spielen. „Es ist das erste Mal seit 1996, dass die Jungs ohne mich spielen mussten. Damals fiel ich bei ein paar Shows aus, weil ich vor Gericht in einen Rechtsstreit um das Sorgerecht für meinen kleinen Sohn verwickelt war. Also musste ich dort sein. Das kann man nicht verpassen“, sagte Sanders. „2005 bekamen wir alle in Arizona eine Lebensmittelvergiftung und ich war wirklich krank. Also haben wir einfach nicht gespielt, was ein kostspieliges Unterfangen war. Wenn man nicht spielt, muss man trotzdem alle Ausgaben bezahlen; man wird nur nicht bezahlt. […] Doch die Show muss weitergehen.

Aber diese Sache nach Graspop Metal Meeting in Belgien und vor Hellfest ist das erste Mal, dass sie ohne mich spielen mussten. Die Ausgaben für diese Reise waren dieses Mal so hoch, dass wir immens viel Geld verloren hätten, wenn sie nicht versucht hätten, die Show zu retten. Es war einfach verrückt. Hut ab vor meinen Band-Kollegen. Sie haben getan, was sie unter sehr schwierigen Umständen tun mussten. […] Ich habe also einige gute Band-Kollegen.“

Empfehlung der Redaktion Nile trennen sich von Bassist und Sänger Brad Parris Tech Death Metal Bassist Brad Parris steigt noch in diesem Jahr bei Nile aus. Die Trennung von den US-Tech-Deathern erfolgt in aller Freundschaft. Zu dem, was dazu geführt hat, dass er die Hellfest-Show verpasst hat, und zu seinem Genesungsverlauf sagte Karl: „Ich möchte die Leute nicht unbedingt mit Details langweilen. Mir geht es jetzt besser. Aber diesmal dauerte die Genesung ungefähr einen Monat. Ich fühle mich sehr um meinen Sommer betrogen. Ich wollte diesen Sommer genießen. Schließlich ist das neue Nile-Album fertig, und im Juli wollte ich zu Hause sein. Aber es sollte nicht sein.“

