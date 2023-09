Obituary auf Tour in Schottland: Auto kracht in Bus

Obituary befinden sich aktuell auf Konzertreise durch Großbritannien und Irland. Im Umfeld des Gigs am 31. August im schottischen Glasgow ereignete sich nun ein Umfall. So krachte ein Auto in den Tourbus und richtete dabei gehörig Schaden an, wie auf einem Foto zu sehen ist, das die Death-Metaller posteten. Der Merchandise-Verkäufer der Gruppe entging dabei offenbar knapp ernsthaften Verletzungen.

Um ein Haar

Das Crew-Mitglied war gerade dabei, T-Shirts aus dem Frachtraum des Busses herauszuholen. Obituary selbst beschreiben den Vorfall wie folgt: „Ein Auto schepperte an der Garage in Glasgow in unseren Bus. Unser Merch-Typ war im Frachtraum, um T-Shirts zu holen und entkam mit Mühe. Gott sei Dank wurde niemand verletzt. Unser Busfahrer hat zusammen mit ein paar helfenden Händen von vor Ort während der Nacht daran gearbeitet, den Bus so weit zu reparieren, dass wir es nach Newcastle schaffen. Denn die Show muss weitergehen!“

Wie man auf dem Bild erblicken kann, klafften zwei große Löcher in der Außenwand des Nightliners. Das sieht ziemlich heftig aus. Doch wie Obituary erläuterten, vermochte es ihr Busfahrer, das Reisegefährt halbwegs wieder flott zu machen. Dazu, warum das Auto in den Bus fuhr, hat die Formation keine Angaben gemacht. Es fragt sich, ob der Fahrer eventuell angetrunken oder in irgendeiner Form abgelenkt war oder sogar Fahrerflucht begangen hat. Der Merchandise-Verkäufer kam jedenfalls geradeso noch einmal mit dem Schrecken davon. Heute zocken Obituary im irischen Limerick — bis 11. September geht es noch nach Liverpool, Oxford, Sheffield, Manchester und Stoke-On-Trent.

