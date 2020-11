Offizielle Deutsche Charts: AC/DC landen auf Platz 1

AC/DC führen die offiziellen deutschen Charts an. Mit ihrem neuen Album POWER UP stiegen die australischen Hardrocker am 20. November auf dem ersten Platz ein. Damit feiert die Band in Deutschland ihre sechste Nummer-eins-Platte. Zuvor erklommen sie die Pole-Position bereits mit den Alben STIFF UPPER LIP (2000), BLACK ICE (2008), dem IRON MAN 2-Soundtrack (2010), LIVE AT RIVER PLATE (2011) und ROCK OR BUST (2014).

Weiterlesen AC/DC: Zurück am Schalter Angus und Co. präsentieren mit POWER UP ihr nach internationaler Zählweise 16. Studioalbum. AC/DC gehen unbeirrbar nach vorne. Mit POWER UP veröffentlichten Angus und Co. am 13. November ihr nach internationaler Zählweise 16. Studioalbum. Die Platte ist ein Tribut an den 2017 verstorbenen Gitarristen und Song-Schreiber Malcolm Young. Zwar beinhaltet das Album keine originalen Riff-Aufnahmen des Young-Bruders, jedoch wurden von ihm geschriebene Riffs für das Album verwendet, sodass er auch als Credit bei allen 12 Tracks der Scheibe angegeben ist.

POWER UP ist nicht das einzige gitarrenlastige Album, was sich derzeit in den deutschen Charts befindet. Vom Thron stießen die Hardrock-Legenden Die Ärzte mit ihrem aktuellen Werk HELL, die es sich nun an vierter Stelle gemütlich machen. Auf dem zweiten Platz sind aktuell Die Toten Hosen zu finden und ebenfalls in den Top 10 platziert sind die Alben von Doro und Bruce Springsteen.