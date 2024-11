Offizielle Fleetwood Mac-Dokumentation angekündigt

auch interessant

Apple Original Films hat es offiziell angekündigt: Fans dürfen sich auf eine hochqualitativ produzierte Dokumentation über Fleetwood Mac freuen. Regie führt der Irving G. Thalberg Memorial Award-Gewinner Frank Marshall, der bereits fünf Mal für den Academy Award nominiert war. Marshall kennt man unter anderem für seine Werke ‘The Bee Gees: How Can You Mend A Broken Heart’, ‘The Beach Boys’ und ‘Rather’. Die Grammy-Gewinner und Rock And Roll Hall Of Fame-Mitglieder von Fleetwood Mac werden in diesem Film das erste Mal ihre Geschichte in ihren eigenen Worten erzählen.

Große Namen hinter dem Projekt

Regisseur Marshall erzählt über das Projekt: „Ich bin fasziniert von dieser unglaublichen Geschichte von gigantischem musikalischem Erfolg. Fleetwood Mac haben es geschafft, ihre chaotischen und fast opernhaften Privatleben zu einem Märchen zu machen, welches später zu einer Legende wurde. Das wird ein Film über die Musik und die Menschen, die sie kreiert haben.“

Empfehlung der Redaktion Metal-Szene gedenkt Peter Green (Fleetwood Mac) Rock Diverse Metal-Musiker (darunter Kirk Hammett) erinnern sich an den einflussreichen Blues-Gitarristen und Fleetwood Mac-Mitbegründer Peter Green. Produziert wird der Film von The Kennedy/Marshall Company und White Horse Pictures. Produzent Nicholas Ferrall zeigt sich sehr dankbar für die Kooperation. „Wir freuen uns sehr darauf, unsere kreative Zusammenarbeit mit Frank und dem talentierten Team von Kennedy/Marshall fortzusetzen. Fleetwood Mac sind ein musikalisches Phänomen, und ihre Zauberkunst ist fast unvorstellbar. White Horse sind sehr dankbar für die außergewöhnliche Möglichkeit, eine Dokumentation zu produzieren, die ganz tief in die Talente jedes einzelnen Band-Mitglieds eintaucht und die Magie des Gesamtwerks Fleetwood Mac zeigt. Dass wir dies mit der Unterstützung von Apple tun können, ist wundervoll.“

Über 50 Jahre Band-Geschichte

Ansetzen wird die Dokumentation bei dem zufälligen Aufeinandertreffen der Musiker im Jahr 1974. Anschließend reflektieren die Mitglieder Mick Fleetwood, John McVie, Christine McVie, Lindsey Buckingham und Stevie Nicks ihre gemeinsame Geschichte, die bereits über 50 Jahre lang andauert. Empfehlung der Redaktion Christine McVie von Fleetwood Mac ist tot Blues Rock, Rock Die langjährige Fleetwood Mac-Co-Sängerin und -Keyboarderin Christine McVie ist im Alter von 79 Jahren verstorben, wie ihre Familie kürzlich verkündete. Thematisiert werden rekordbrechende Aufnahmen und Tourneen, außerdem werden exklusives Filmmaterial und neue Interviews gezeigt. Dazu zählen zum Beispiel auch Gespräche mit der 2022 verstorbenen Christine McVie. Die Dokumentation zeigt Höhen und Tiefen der Band-Karriere und Entstehungsprozesse von Liedern, die zu zeitlosen Klassikern wurden.

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.