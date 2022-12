Christine McVie von Fleetwood Mac ist tot

Christine McVie wurde 79 Jahre alt. 1998 hatte sie ihre Mitgliedschaft bei Fleetwood Mac nach 28 Jahren beendet, bevor sie 2014 wieder in die Reihen der (Blues-)Rock-Gruppe trat. Wie Angehörige der Musikerin im Rahmen eines Social Media-Statements nun verlauten ließen, starb sie friedlich in einem Krankenhaus und im Kreise ihrer Familie.

In der Erklärung heißt es: „Sie ist heute früh, am Mittwoch, den 30. November 2022, nach nur kurzer Zeit im Krankenhaus friedlich verstorben. Die Familie war bei ihr.Wir bitten darum, die Privatsphäre der Familie in dieser äußerst schmerzlichen Zeit zu respektieren, und wir möchten, dass jeder Christine im Herzen behält und sich an das Leben eines unglaublichen Menschen und einer verehrten Musikerin erinnert, die weltweit geliebt wurde."

Kurz darauf reagierten Fleetwood Mac auf die traurige Bekanntgabe. „Es gibt keine Worte, die unsere Trauer über das Ableben von Christine McVie beschreiben können“, schrieb die Band. „Sie war wirklich einmalig, besonders und über alle Maßen talentiert. Sie war die beste Musikerin, die man in seiner Band haben konnte. Und sie war die beste Freundin, die man in seinem Leben haben konnte. Wir hatten das Glück, unsere Leben mit ihr zu teilen. Einzeln und gemeinsam haben wir Christine sehr geschätzt und sind dankbar für die wunderbaren gemeinsamen Erinnerungen. Wir werden sie sehr vermissen.“

