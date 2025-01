Orange Goblin wollen sich nach 30 Jahren auflösen

Das hat wohl niemand kommen sehen. Orange Goblin haben jüngst ihre Band-Auflösung verkündet. Jedoch soll diese erst 2026 erfolgen, da dieses Jahr noch der 30. Geburtstag des britischen Stoner-Quartetts gefeiert werden soll. In den Sozialen Medien kündigen sie nun die Termine der finalen Shows an und geben ein ausführliches Statement zur kollektiven Entscheidung ab.

Empfehlung der Redaktion Orange Goblin-Drummer darf nicht in USA einreisen Sludge Orange Goblin mussten aufgrund bürokratischer Hürden ohne ihren Drummer zur Tournee durch die Vereinigten Staaten aufbrechen. „Während Orange Goblin in das 30. Jahr ihres Bestehens starten, haben wir gemeinsam beschlossen, dass das Jahr 2025 unser letztes sein wird. Vielleicht nicht für immer, und wer weiß, was in der Zukunft noch alles möglich sein könnte. Es waren wilde 30 Jahre, in denen wir einige unglaubliche Erfahrungen gemacht haben und uns magische Erinnerungen geblieben sind.“ Dafür und für die Möglichkeit, die Welt zu bereisen, seien sie überaus dankbar.

Kein Plan, keine Kompromisse

Weiterhin schreiben Ben Ward und Co.: „Die Band haben wir gegründet, ohne eine wirkliche Vorstellung davon zu haben, was aus ihr werden würde. Wir begannen als gelangweilte Teenager mit einer gemeinsamen Liebe zu Heavy Metal, Classic Rock und Punk Rock.“ Auch seien sie nie „Kompromisse eingegangen, um in eine bestimmte Szene zu passen. Und wir haben das Gefühl, dass wir ein starkes Vermächtnis von zehn Studioalben hinterlassen, von denen jedes ein Meilenstein ist, der genau markiert, wo wir an jedem Punkt unserer Reise waren. Darauf sind wir mächtig stolz.“

Empfehlung der Redaktion Album des Monats 07/2024: Orange Goblin SCIENCE, NOT FICTION Stoner Metal Orange Goblin wurden METAL HAMMER-Soundcheck-Sieger und konnten unter anderem Kissin' Dynamite, Alcest und Kvaen auf die Plätze verweisen. Zu den Gründen für die Entscheidung schreibt die Band: „Es war für keinen von uns eine leichte Entscheidung. Wir haben alle 30 Jahre unseres Lebens in diese unglaubliche Band gesteckt, aber wir haben das Gefühl, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, um uns auf unsere Familien und andere Interessen außerhalb der Band zu konzentrieren.“ Dennoch betonen Orange Goblin, dass sämtliche Auftritte und alles, was sonst noch für 2025 geplant ist, wahrgenommen wird. Abschließend bedanken sie sich noch bei allen, die sie auf ihrem Weg begleitet haben.

Erst vergangenes Jahr haben Orange Goblin ihr zehntes Studioalbum veröffentlicht. SCIENCE, NOT FICTION hängte seinerzeit jegliche Konkurrenz ab und wurde von der Redaktion im Juli 2024 zu Album des Monats gekürt. Wenn das mal kein würdevoller Abgang ist.

