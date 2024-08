Overkill greifen auf Interimsbassisten zurück

Overkill gehören zu den beständigsten Bands im Thrash Metal. Doch der Zahn der Zeit nagt an ihnen. Wie Frontmann Bobby „Blitz“ Ellsworth erklärte, könne Bassist D.D. Verni wohl nicht alle kommenden Konzerte der kommenden Tour spielen. Stattdessen will die Band auf temporären Ersatz zurückgreifen.

Overkill: Aushilfe am Viersaiter

Empfehlung der Redaktion Metallica: Diese neue Band hat Hetfield jüngst begeistert Heavy Metal James Hetfield von Metallica hat im Podcast der Band verraten, welche neue Metal-Formation er kürzlich für sich entdeckt hat. „Wenn du in Form bist, bist du in Form. Es spielt keine Rolle. Wenn es vorbei ist, ist es vorbei. Das ist die andere Sache“, konstatierte Ellsworth in einem Interview mit Caminhos Metálicos. „Irgendetwas muss kaputtgehen. Und bisher war das nicht der Fall. […] Ich spreche von mir persönlich. Aber D.D. (Verni, Bassist – Anm.d.A.) hat ein Schulterproblem, das schon einige ganze Zeit andauert, ungefähr seit der vorherigen Platte THE WINGS OF WAR (2019 – Anm.d.A.). Damals fing es an. Aber ich denke, dass die Anzahl der Shows, die wir gemacht haben, eigentlich gering war.

Normalerweise würden wir mehr Shows spielen, wenn er gesund genug dafür wäre. Aber er muss seine Schulter auskurieren, also kann er nicht so viel machen. Wir spielen im September eine weitere Tour. Er wird nur etwa zehn Shows machen, und dann geht er nach Hause. Wir werden einen Ersatz für ihn organisieren. Ich schätze, ich kann in meinem derzeitigen Zustand einfach weitermachen. Meine Stimme ist sauber. Sie ist kraftvoll. Das hört man auf der Platte (SCORCHED, 2023 – Anm.d.A.). Das kann ich auf die Live-Bühne bringen. Ich kann mich immer noch bewegen. Also lasst uns spielen. Das ist, was wir machen.“

Er fügte hinzu: „Wenn man sich SCORCHED anhört, merkt man, dass wir das ein Leben lang machen. Das ist einLebensstil und nicht nur eine Karriere. Daher ist es ein wenig enttäuschend, nicht hundert Shows pro Jahr spielen zu können, denn das ist, was ich gewohnt bin.“

