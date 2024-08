Overkill: Schlagzeuger Jason Bittner steigt aus

Schlagzeuger Jason Bittner verlässt Overkill. Das gab der Musiker in einem Statement gegenüber Metal Injection bekannt. Künftig wolle er sich auf andere Projekte fokussieren, so die Begründung. Im Streit sei man allerdings nicht auseinander gegangen.

Overkill und Bittner trennen sich

Empfehlung der Redaktion Pantera: Jason Bittner (Overkill) begrüßt die Reunion Groove Metal, Thrash Metal Viele Musiker meldeten sich bereits bezüglich der Pantera-Reunion zu Wort. Nun kommentiert auch Overkill-Drummer Jason Bittner die Wiedervereinigung. „Am 1. August 2024 spielte ich beim Vagos Metal Fest in Portugal und es war die letzte Show, die ich mit der Band Overkill spielen werde“, so Bittner in seiner Erklärung. „Seit einiger Zeit jongliere ich neben Overkill mit ein paar Bands und ich wusste, dass irgendwann etwas in dieser Richtung passieren würde. Ich kann schließlich nicht an drei Orten gleichzeitig sein. Im Lauf des letzten Jahres hat mein Zeitplan diesen kritischen Punkt erreicht. Zurzeit arbeiten Shadows Fall an der Fertigstellung des neuen Materials, das uns irgendwann im Jahr 2025 wieder auf Tournee führen wird, sowie an unseren Herbstkonzerten, die wir für den Rest des Jahres gebucht haben, um zwanzig Jahre THE WAR WITHIN (Shadows Fall, Debütalbum, 2004 – Anm.d.A.) zu feiern.

Dazu kommen noch Category 7, deren Album erst letzten Monat in die Regale kam und die bald bis 2025 auf Tournee gehen werden. All dies führt dazu, dass ich eine Pause brauche. Deshalb spiele ich ab heute nicht mehr Schlagzeug bei Overkill, damit ich mich ausschließlich auf die Bands konzentrieren kann, bei denen ich vollwertiges Mitglied oder Bandchef bin. Aber keine Sorge – sie haben derzeit einen weiteren großartigen Schlagzeuger, der das Material bereits lernt, und er wird bereit sein, für die kommenden Tourneen in die Schlacht zu ziehen. Ich möchte jedem in der erweiterten Overkill-Familie für siebeneinhalb Jahre voller Lacher, Wahnsinns-Shows und Spaß rund um den Globus danken. […] Ich liebe euch alle, danke euch und werde euch auf den Europa- und King Diamond-Touren vermissen… Aber wir sehen uns bei Shadows Fall und Category 7.“

