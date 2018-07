Ozzy Osbourne in Raumfahrt-Montur

Horrorfilm oder Schmachtfetzen – oder beides? Ein FiIm über die jungen Jahre von Sharon Rachel Levy und John Michael Osbourne soll frische Dollars in die Kasse spülen.

Momentan ist Sharon Osbourne schwer beschäftigt: Sie schreibt nicht nur ein Buch über "Untreue und was diese mit Menschen macht", sondern plant auch einen Film, der davon handelt, wie sie mit Ozzy einst zusammenkam. In einem Interview mit Vanity erklärt Sharon: "Es beginnt an dem Tag, als wir uns zum ersten Mal trafen und handelt primär davon, wie absolut unterschiedlich aber gleichzeitig ähnlich wir uns waren. Ich hatte einen starken, erfolgreichen Vater", so Sharon über Don Arden, den ehemaligen Black Sabbath-Manager. "Ozzy hingegen ist in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen. Der Film könnte definitiv eine Schnulze werden." https://www.youtube.com/watch?v=9ItZMkZAajw Wer also einen harten…