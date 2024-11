Geezer Butler wurde kürzlich für sein Lebenswerk geehrt. Nicht für seine musikalischen Erfolge, sondern auch für seinen Einsatz als Tierschützer.

Es ist immer wieder schön, wenn berühmte Menschen ihren Namen für etwas Gutes einsetzen. Der ehemalige Black Sabbath-Bassist Geezer Butler ist seit seiner Kindheit überzeugter Veganer und setzt sich seit vielen Jahren aktiv für den Tierschutz ein. Überraschung Am 5. Oktober fand erstmals die "Malibu Sunset Soirée For Animals" vom Zentrum für humane Wirtschaft (Center For A Humane Economy) statt. Für sein Engagement mit dem Global Council For Animals, einer Organisation, der auch seine Ehefrau Gloria vorsteht, wurde Geezer Butler nun geehrt. Dazu postete Butler ein kurzes Video von der Veranstaltung und schrieb: „Ich bin mir nicht sicher, was schockierender…