Ozzy Osbourne vermietet Wohnung in West Hollywood

Ozzy Osbourne und seine Gemahlin Sharon suchen laut Realtor.com einen Mieter für ein Appartement, das dem Paar in West Hollywood gehört. Wer allerdings scharf darauf ist, dauerhaft Luft in Räumen einzuatmen, die der „Prinzen der Dunkelheit“ sein Eigen nennt, muss das nötige Kleingeld dafür übrig haben. Denn die monatliche Miete für die Ein-Zimmer-Wohnung mit zwei Badezimmern, Sicherheitsdienst, Türaufhaltern, Parkservice und Rezeption beläuft sich auf 9.500 US-Dollar.

U.K.-Rückkehr

Nebenan besitzen Ozzy Osbourne und Co. überdies eine weitere Wohnung mit zwei Zimmern und zweieinhalb Badezimmern, die für 17.500 US-Dollar vermietet wird. Darüber hinaus haben die beiden noch eine Immobilie im Stadtviertel Hancock Park, die zuerst für 18, zwischenzeitlich für 17,5 Millionen US-Dollar angeboten wurde und letztlich wieder vom Markt genommen wurde. Ozzy und Sharon haben ihrem amerikanischen Zuhause den Rücken gekehrt und sind zurück nach Großbritannien gezogen — auch, damit sich der 75-Jährige besser um seine Genesung kümmern kann.

Zum anderen fühlt sich das Paar in Los Angeles aufgrund der gestiegenen Kriminalität nicht mehr wohl. So ist Ozzy Osbourne genervt davon, dass tagtäglich Menschen durch Waffengewalt sterben. Sharon gab im Interview mit Consequence zu Protokoll, dass Kalifornien nicht mehr das sei, was es mal war. „Als ich hier ankam, dachte ich, ich wäre im Himmel. Wenn man in den Siebziger Jahren Musik geliebt hat, war es der Ort, wo man hinmusste. Dieser Angelpunkt ist es nicht mehr. Es ist nicht mehr aufregend. Es ist nicht danebengegangen, es ist zu Boden gegangen und macht keinen Spaß mehr, dort zu leben. Gefährlich ist es dort. In jeder großen Stadt gibt es Verbrechen, aber ich fühle mich hier nicht sicher. Und Ozzy auch nicht.“

