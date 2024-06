Ozzy Osbourne wirbt für Elektrolyte-Mix

Es gibt Dinge, die gehören einfach zusammen. Und dann gibt es welche, von denen man nie erahnt hätte, dass sie zusammenfinden. Dasws Ozzy Osbourne pulverförmigen Substanzen nie abgeneigt war, ist seit jeher bekannt. Aber dass er mal das Gesicht eines Elektrolyte-Pulvers wird, hat wohl niemand kommen sehen.

Schwer zu glauben, aber trotzdem wahr. Denn in dem kurzen Werbevideo repräsentiert er nun das neue Produkt der Firma Liquid Death. Das amerikanische Unternehmen vertreibt Wasser und Eistee, was einem bei dem Namen vermutlich nicht als Erstes in den Sinn kommt. In dem kurzen Clip, mischen zwei Jungs ihr Getränk mit dem neuen Elektrolyte Mix 'Death Dust'. In dieser Sekunde fährt Ozzy Osbourne vor. Mit erstaunten Blicken hören sie ihm zu, wie er sie, in gewohnter Ozzy-Manier, davor warnt, das Pulver anderweitig zu konsumieren. Trotz erklärender Worte der beiden fährt der Sänger weiter fort und zählt jegliche Form des Konsums auf. Und wenn dies bei jemandem authentisch wirkt, dann beim Black Sabbath-Frontmann.

„Ich finde es toll, wie Liquid Death eine gesunde Sache spaßig verpackt. Meine ganze Familie und ich trinken Liquid Death, es schmeckt einfach köstlich. Aber im Ernst, schnupft oder spritzt es euch nicht! Es ist viel besser zum Trinken geeignet“, so Ozzy Osbourne über seinen neuen Werbepartner. Definitiv ein Werbespot, der einen zum Schmunzeln bringt.

