Ozzy Osbourne zusammen mit Judas Priest auf Tour

Im Raumanzug gekleidet drehte Ozzy Osbourne zusammen mit seinem Sohn eine neue Episode zu ihrer gemeinsame TV-Serie ‘Ozzy & Jack's World Detour’.

Ozzy Osbourne und sein Sohn Jack Osbourne besuchten für eine Episode ihrer Show ‘Ozzy & Jack's World Detour’ das Weltraumlager in Huntsville. Die Reality-TV-Serie hatte ihre Premiere am 24. Juli 2016 auf dem amerikanischen Sender History. In ihrer Sendung besuchen die beiden immer einen Ort und ergründen seine Geschichte. Die dort gedrehte Episode trägt den Titel ‘Lizard Of Oz’.Ein Vorschau-Clip zeigt Osbourne, wie er in der Luft schwebt und einen Raumanzug trägt und das Ganze mit den Worten: "Ich bin wie ein Thanksgiving-Truthahn gekleidet" kommentiert. Der Besuch erfüllte einen "Kindheitstraum" von Jack Osbourne. Dessen junge Tochter Pearl war ebenfalls vor Ort.…