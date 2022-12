Pantera: Charlie Benante schließt neue Musik nicht aus

Foto: 2x Scott Dudelson/Getty Images + Paul Natkin/Getty Images. All rights reserved.

auch interessant

Phil Anselmo, Rex Brown, Zakk Wylde und Charlie Benante spielen in Kürze die ersten Pantera-Tribute-Shows. Nun wurde Anthrax-Schlagzeuger Benante im Interview mit „BraveWords“ darauf angesprochen, ob die Band in dieser Besetzung womöglich neue Lieder schreiben wird. Charlie will diese Möglichkeit nicht ausschließen, ist sich aber sehr wohl über die Befindlichkeiten der Menschen im Klaren.

Offen für alles

„Oh Mann, wer weiß?“, entgegnete Benante auf das Gedankenspiel zu Pantera. „In kreativer Hinsicht läuft es einfach bei uns, das fängt gerade an. Die Dinge werden echt gut. Was die Musik angeht, weiß man nie, was noch passieren könnte. Ich habe einen Haufen Riffs. Jedoch zäumen wir hier das Pferd von hinten auf. Versteh mich nicht falsch: Ich mag die positive Einstellung hier. Doch ich weiß nicht, wie die Leute zu diesem Zeitpunkt darauf reagieren würden. Ich denke, zuerst sollten wir einfach rausgehen und beweisen, dass wir spielen können. Davon abgesehen bin ich immer offen für die Zukunft.“

Das größte Hindernis hierfür könnte allerdings die Familie der verstorbenen Abbott-Brüder Dimebag Darrell und Vinnie Paul sein. Diese meldete sich erst kürzlich, um ihre Zustimmung zu den Tribute-Konzerten zu signalisieren. Dabei unterstrich sie jedoch, dass es sich bei den Shows um keine Wiedervereinigung von Pantera handele: „Es kann niemals eine Pantera-Reunion ohne Vinnie und Dime geben. Jedoch gibt es keinen besseren Weg, das Vermächtnis von Vinnie und Dime zu feiern und zu ehren, als die Musik von Pantera direkt wieder auf die Bühne und zu den Fans zu bringen. Wir fühlen uns geehrt, dass Charlie und Zakk, ihre sehr engen Freunde und musikalischen Brüder, die Bühne mit Philip und Rex teilen werden, um die Kraft von Pantera live auf der ganzen Welt zu entfesseln.“

COWBOYS FROM HELL JETZT BEI AMAZON HOLEN!

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.