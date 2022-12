Pantera: Keine „Reunion“ ohne die Abbott-Brüder

Im Namen des „Nachlasses“ von Vinnie Paul erschien kürzlich ein Statement auf den Social Media-Kanälen des verstorbenen Musikers. Dabei wird deutlich, dass die geplanten Vorhaben der reformierten Pantera Unterstützung finden, gleichzeitig allerdings betont, dass ohne die Teilhabe der Abbott-Brüder unter keinen Umständen von einer „Reunion“ bzw. Wiedervereinigung der Band ausgegangen werden kann.

Vorfreude unter Vorbehalt

Empfehlung der Redaktion Pantera zeigen Fotos von ersten Proben Southern Metal Schlagzeuger Charlie Benante und Dimebag Darrells Gitarrentechniker Grady Champion haben ein paar Bilder von den aktuellen Pantera-Proben gepostet. Unterdessen ist bekannt, dass Pantera, die nun aus den Mitgliedern Rex Brown, Phil Anselmo, Zakk Wylde und Charlie Benante bestehen, ab Dezember 2022 eine Reihe von Live-Shows und Festivals rund um den Globus antreten werden. Laut Billboard haben die Erben der Band-Gründer, Vinnie Paul und Gitarrist „Dimebag“ Darrell Abbott, grünes Licht für die Besetzung gegeben.

Am 30. November 2022 jedoch veröffentlichte Vinnie Pauls Nachlass folgendes Statement: „Es kann niemals eine Pantera-Reunion ohne Vinnie und Dime geben. Es gibt jedoch keinen besseren Weg, das Vermächtnis von Vinnie und Dime zu feiern und zu ehren, als die Musik von Pantera direkt wieder auf die Bühne und zu den Fans zu bringen. Wir fühlen uns geehrt, dass Charlie und Zakk, ihre sehr engen Freunde und musikalischen Brüder, die Bühne mit Philip und Rex teilen werden, um die Kraft von Pantera live auf der ganzen Welt zu entfesseln.“

Also, kein Dunst von Negativ-Kritik – im Gegenteil –, bloß eine Anregung, bedachter mit dem Begriff der „Wiedervereinigung“ zu hantieren.

Sache der Unmöglichkeit

Als er noch lebte, hatte Vinnie Paul mehrfach Gespräche über eine mögliche Wiedervereinigung der Band zurückgewiesen. 2014 erklärte er gegenüber EMP Rock Invasion: „Die Leute sind egoistisch, Mann. Sie wollen, was sie wollen. Es ist ihnen egal, was du willst. Und es ist bedauerlich, dass die Leute sagen: ‚Oh, wow, Mann, sie können einfach Zakk Wylde dazu nehmen, auf die Bühne zu springen, und schon ist es wieder Pantera.‘

Empfehlung der Redaktion Pantera spielen nächstes Jahr in Deutschland Southern Metal Die germanischen Headbanger haben allen Grund zur Freude, denn Pantera haben für 2023 zwei Konzerte in Deutschland angekündigt. Nein. So einfach ist das nicht. Wenn Eddie Van Halen nächste Woche viermal in den Kopf geschossen würde, würden dann alle sagen: ‚Hey, Mann, Zakk, geh und spiel für Van Halen. Nennen wir es einfach Van Halen.‘ Versteht ihr, was ich meine? Ich meine, es ist wirklich egoistisch, wenn die Leute so denken, und es ist dumm. Es ist ganz und gar nicht richtig.

Man nennt es nicht umsonst eine Reunion. Es bedeutet, die ursprünglichen Mitglieder wieder zu vereinigen. Oft wird von einer Reunion gesprochen, die im Grunde keine ist. (…) Mit Pantera wird das nie möglich sein.“

