In Zeiten wie diesen — in denen die Pandemie noch immer nicht komplett überstanden ist, ein Krieg in Europa wütet und Gas- sowie Strompreise explodieren — brauchen die Menschen Dinge, die sie aufrichten. Diese Meldung ist solch eine frohe Nachricht. Denn die hiesigen Metalheads können sich darauf freuen, dass eine der legendärsten Metal-Bands überhaupt im kommenden Jahr auf deutschem Boden auftreten wird. Es handelt sich um Pantera.

Cowboys aus der Hölle

Wie METAL HAMMER zuletzt ausführlich berichtet hat, haben die US-Musiker vor einigen Wochen ihre Reunion verkündet — wenn man das so ausdrücken will. Denn ohne den am 8. Dezember 2004 live auf der Bühne erschossenen Originalgitarristen Dimebag Darrell kann eine Wiedervereinigung im Grunde überhaupt nicht stattfinden. Daher sprechen die Leute hierbei auch davon, dass es sich bei den anstehenden Pantera-Konzerten um ein Tribut an Dimebag und dessen 2018 verstorbenen Bruder Vinnie Paul handelt.

Neben den zwei verbliebenen Gründungsmitgliedern Phil Anselmo (Gesang) und Rex Brown (Bass) werden nun Ozzy Osbourne– und Black Label Society-Gitarrist Zakk Wylde in die Saiten greifen sowie Anthrax-Schlagzeuger Charlie Benante hinter der Schießbude sitzen. Wie just bekanntgegeben wurde, werden Pantera auch in Deutschland gastieren. Fragt sich nur noch: wann und wo? Wir spannen euch nicht mehr länger auf die Folter: Das Quartett hat bislang zwei Shows bestätigt — und zwar bei Rock am Ring sowie Rock im Park. Beide Festivals gehen vom 2. bis 4. Juni 2023 am Nürburgring beziehungsweise in Nürnberg über die Bühne.

