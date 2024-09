Papa Roach: Jacoby Shaddix ist froh über Linkin Park-Reunion

Die Reunion von Linkin Park wird gespalten aufgenommen. Während die einen sich freuen, die Band nun mit der neuen Sängerin Emily Armstrong zu erleben, lehnen andere die Wiedervereinigung kategorisch ab. Nun meldet sich Papa Roach-Sänger Jacoby Shaddix und teilte seine Meinung zu dem umstrittenen Thema.

Papa Roach: Das denkt Jacoby Shaddix über die Reunion

Empfehlung der Redaktion Jacoby Shaddix: Papa Roach sind die nächsten Metallica Metal Papa Roach sind drauf und dran, zu den nächsten Metallica zu avancieren — zusammen mit Korn und Deftones. Zumindest sieht das Jacoby Shaddix so. „Ich mag diesen neuen Song (‘The Emptiness Machine’ – Anm.d.A.) wirklich sehr. [….] Ich habe das Ding auf Wiederholung gestellt und dachte, das ist genau das, was mir gefällt“, sagte er in einem Interview mit ‘The Bailey Show’.„Es ist abgefahren, weil einer unserer Produzenten, Colin Brittain, mit dem ich jetzt wahrscheinlich seit sechs, acht Jahren zusammenarbeite, jetzt bei Linkin Park Schlagzeug spielt. Er ist abgefahren. Er sagt einfach: ‚Ich habe diese eine Chance, die ich mir nicht entgehen lassen kann.‘ Ich sage: ‚Ja, mach das. Die Leute wollen diese Musik hören.‘ Und deshalb ist es großartig, dass ihre Musik gefeiert werden kann.

Ich weiß, dass die Leute diesbezüglich sehr polarisiert sind, aber ich sehe es so, wie damals, als die Stone Temple Pilots Scott Weiland (Sänger – Anm.d.A.) verloren. Wer ist eingesprungen? Chester Bennington. Chester ist eingesprungen, um die Fahne des Rock’n’Roll hochzuhalten. Es ergibt also Sinn, warum jemand an seiner Stelle und in seiner Abwesenheit eingesprungen ist, um diese Fahne hochzuhalten und den Menschen diese Botschaft zu überbringen, denn es ist eine hoffnungsvolle Botschaft.

