Paradise Lost: Ticketverlosung für MEDUSA-Releaseshow in Stuttgart

Am Freitag, den 01. September, werden PARADISE LOST eine exklusive Releaseshow für ihr neues Album MEDUSA im LKA/Longhorn in Stuttgart spielen. Nur an diesem Abend performt die Band die Scheibe in voller Länge.

Zusätzlich spielen Paradise Lost noch acht weitere Old School-Klassiker, die zuvor von Fans aus 21 im Voting stehenden Songs unter dieser Adresse gewählt werden können: http://nblast.de/ParadiseLostVote (Voting läuft nur noch bis Sonntag, den 13. August!).

Im LKA bestritt die Band 1993 bereits ihre famose ICON-Releaseshow, die damals von MTV aufgezeichnet wurde:

In Zusammenarbeit mit Nuclear Blast verlosen wir 5×2 Tickets für das Paradise Lost-Konzert in Stuttgart.

Wenn ihr gewinnen wollt, müsst ihr nur das untenstehende Formular ausfüllen und folgende Frage beantworten: Wie heißt der erste Song von MEDUSA?

