Paul Bostaph: Slayer-Reunion kam überraschend

auch interessant

Die Slayer-Reunion war offenbar ein gut gehütetes Geheimnis. Die Thrash Metal-Ikonen haben sich wieder zusammengerauft, um drei Festivalshows zu spielen. Selbst für Schlagzeuger Paul Bostaph kam die plötzliche Wiedervereinigung überraschend.

Paul Bostaph: Überraschendes Wiedersehen mit Slayer

Empfehlung der Redaktion Slayer vereinigen sich nicht dauerhaft wieder Thrash Metal Der aktuell solo durchstartende Kerry King sah sich dazu berufen, endgültig mit einer verbreiteten Fehleinschätzung bezüglich Slayer aufzuräumen. „Kerry (King, Gitarrist – Anm.d.A.) wusste es vor mir. Ich bekam den Anruf und habe das nicht kommen sehen“, so Paul Bostaph im Inteview mit RockSverige. „Als wir uns 2019 auflösten, dachte ich wirklich: ‚Das war’s‘. Ich werde nicht dasitzen und sagen: ‚Ich hoffe, es passiert wieder.‘ Es war vorbei und an der Zeit, weiterzumachen. Es war ein toller Trip, als ich da war, und es war eine tolle Band, aber dann bekam ich plötzlich diesen Anruf und war sehr überrascht. Es wird großartig, mit Tom (Araya, Bassist und Sänger – Anm.d.A.) und Gary (Holt, Gitarrist – Anm.d.A.) und Kerry zu jammen, was ich sowieso in Kerrys Solo-Band mache, aber wir spielen einfach Slayer-Songs. Es ist Slayer, also was kann man daran nicht mögen – es sei denn, man mag Slayer grundsätzlich nicht. Aber ja, ich war überrascht.

SOUTH OF HEAVEN auf Amazon.de bestellen!

Ich habe mich nicht hingesetzt, habe angefangen habe spielen und dachte: ‚Oh, ich weiß, wie man das Zeug spielt.‘ Ich musste Daves (Lombardo, Ex-Schlagzeuger – Anm.d.A.) Spiel buchstäblich sezieren. Als ich zum Vorspielen kam und die Songs nicht so spielen konnte, wie sie klingen sollten, bekam ich den Job nicht. Es ist egal, wie gut man als Schlagzeuger ist. Man muss der Band geben, was sie will. Es hat lange gedauert und ich habe viel Zeit darauf verwendet. Ich hatte zehn Tage Zeit, und in diesen zehn Tagen lief ich mit Kopfhörern herum und hörte nichts anderes.

Empfehlung der Redaktion Gary Holt verteidigt Taylor Swift Pop Damit hat irgendwie niemand gerechnet: Gary Holt von Slayer und Exodus steht auf Taylor Swift. Beyoncé braucht der Metaller allerdings nicht. Einige der Songs waren einfacher, weil die Struktur einfacher ist, aber es sind trotzdem keine simplen Nummern. Daves Drumfills sind kein Blödsinn. Ich spiele sie so, wie ich sie spiele, so nah wie möglich an seiner Art, aber es gibt ihn nur einmal. Es gibt nur einen Dave Lombardo. Es gibt nur einen von mir und es gibt nur einen von allen anderen. Das ist eine gute Sache.“

***

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.