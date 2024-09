Paul Di’Anno spielt bald keine Tourneen mehr

Erst kürzlich gab Paul Di’Anno ein Update bezüglich seines Gesundheitszustands. Neben den körperlichen Einschränkungen hat der ehemalige Iron Maiden-Sänger auch seit Jahren mit psychischen Problemen zu kämpfen: „Ich leide unter schweren Depressionen, und PTBS ist wegen all dem Mist, der gerade passiert, wirklich schlimm.“

Empfehlung der Redaktion Paul Di’Anno spricht über seinen Gesundheitszustand Heavy Metal Der frühere Iron Maiden-Sänger Paul Di'Anno arbeitet trotz gesundheitlicher Einschränkungen ununterbrochen an neuer Musik. Nun wandte sich Di’Annos Manager Stjepan Juras mit einer Ankündigung an die Fans. „Im Einvernehmen mit Paul und seiner Begleit-Band haben wir eine Entscheidung getroffen, die große Auswirkungen auf alle seine zukünftigen Liveshows haben wird. 2024 wird Paul seine letzten Shows in britischen Clubs und in Europa spielen.“ Ausgenommen seien einige wenige, die bereits für 2025 gebucht wurden. „Ab Sommer 2025 wird Paul nur noch und ausschließlich auf ausgewählten Festivals auftreten und bei größeren ausgewählten Shows in Theatern, Arenen und Orten, die vollständig mit Rampen ausgestattet sind und ihn bestmöglich aufnehmen können.“

Nie wieder Tourneen

So wird Di’Anno zukünftig „keine kontinuierlichen Tourneetermine mehr spielen“ und sich fortan mehr auf seine „Gesundheit und seine Behandlungen“ fokussieren. Die wenigen Auftritte, die noch stattfinden werden, sollen „als notwendige Geldquelle für die Behandlung von Pauls Krankheit und dem Erhalt seines Vermächtnisses dienen.“ Für die geplanten Clubshows habe man sich ein paar Besonderheiten wie Meet & Greets überlegt. Dies sei wahrscheinlich „die letzte Gelegenheit für so etwas“. Außerdem wird ein „legendärer Überraschungsgast“ angekündigt sowie speziell limitierte Merchandise-Artikel.

Empfehlung der Redaktion Paul Di’Anno spricht über Doku und seine Genesung Heavy Metal Dass Paul Di'Anno an einer Doku über sein Leben arbeitet und gesundheitliche Probleme hat, dürfte hinlänglich bekannt sein. Nun spricht er über all dies. Abschließend heißt es: „Ich wünsche euch, dass ihr diese letzte Clubtour genießen könnt. Danach werden wir für immer mit fortlaufenden Tourneen aufhören. Ihr werdet Paul nur noch bei ausgewählten, großen Shows sehen können.“ Paul Di’Anno sitzt seit zwei Jahren im Rollstuhl, nachdem er sich einer Operation am Knie unterziehen musste und mit einem geschwächten Immunsystem zu kämpfen hat.

