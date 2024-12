Plattenteller mit Steffen Kummerer (Thulcandra, Obscura)

Das komplette Plattenteller-Interview mit Steffen Kummerer findet ihr in der METAL HAMMER-Januarausgabe 2025, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo!

METAL HAMMER: Welche Platte hat dein Leben verändert?

Steffen Kummerer: Das war nicht nur ein Album! Wahrscheinlich Death HUMAN, Dissection STORM OF THE LIGHT’S BANE und Cynic FOCUS. Großartige Platten, die zeitlos und originell zugleich sind.

MH: Nenne die meistgehörte Scheibe in deiner Sammlung!

SK: Das müsste Death SYMBOLIC sein. Das Album habe ich relativ spät für mich entdeckt und vor allem die Produktion und das Songwriting erst später zu schätzen gelernt. Alles wirkt ausbalanciert und in sich ruhend. Großartig.

MH: Gibt es eine Neunziger-Platte, die du weiterempfehlen könntest?

SK: Die meisten meiner Lieblingsplatten wurden in den Neunzigern veröffentlicht, beispielsweise At The Gates SLAUGHTER OF THE SOUL, Dissection THE SOMBERLAIN, viele Death-Alben, Black Metal in seiner Hochphase und vieles mehr. In Flames COLONY repräsentiert die Neunziger aus meiner Sicht ideal.

MH: Empfiehl eine Platte, die nicht dem Metal-Genre zuzuordnen ist!

SK: Led Zeppelin CELEBRATION DAY.

