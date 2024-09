Brandaktuelles Videomaterial gibt es auch diese Woche - von unter anderem Powerwolf, Eisregen, Hämatom und einigen weiteren.

Hier geht's zur Übersicht dieser Woche: Ad Infinitum 'My Halo' Dragony 'Beyond The Rainbow Bridge' Earth Ship 'Bereft' Eisregen 'Am Abgrund' Eradicator 'Kill Cloud' Frost Koffin 'Mass Manipulator' Grand Magus 'Skybound' Hämatom 'Scheisse kommt - Scheisse geht' Luna Sol 'Evil (Is On The Rise)' Monochromatic Black 'Turn The Tides' Powerwolf 'We Don't Wanna Be No Saints'