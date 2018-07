Ein überraschender und gleichsam deutlicher Sieg der Power-Doomer Khemmis über The Night Flight Orchestra und Orange Goblin. Auch Immortal und Marduk waren chancenlos.

Wir präsentieren: Der Soundcheck-Sieger der METAL HAMMER-Juliausgabe! Ganz oben auf dem Treppchen stehen in diesem Monat Khemmis, die mit DESOLATION für alle überraschend ihren ersten Soundcheck-Sieg im METAL HAMMER feiern. >>Lest hier das komplette Review<< Hört in unserer Spotify-Playlist die Top Ten des METAL HAMMER-Soundchecks der Juliausgabe 2018: https://open.spotify.com/user/metalhammer_de/playlist/5Ghfokz45B5BJlPxhmpXCT?si=2jJbfst6TsOrO4Sb8ZhdYQ Ihr bekommt METAL HAMMER 07/2018 ab dem 20.6.2018 am Kiosk oder indem ihr das Heft per Mail bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo!