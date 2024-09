Poison wollen 2026 wieder auf Tour gehen

Wie Poison-Sänger Bret Michaels erklärte, plane er, 2026 mit der Band auf Tour zu gehen, um das runde Jubiläum des Debütalbums zelebrieren. Die erfolgreiche „The Stadium Tour“ 2022 mit Mötley Crüe, Def Leppard und Joan Jett gibt dem Musiker offenbar die notwendige Zuversicht, um dieses Vorhaben anzugehen. Doch bei der Planung gibt es einige Schwierigkeiten zu bewältigen.

In einem neuen Interview mit Arizona Republic sprach Bret Michaels darüber, dass Poison voraussichtlich 2026 auf Tour gehen werden, um den 40. Jahrestag des Debütalbums der Band, LOOK WHAT THE CAT DRAGGED IN (1986), zu feiern. Er sagte im Interview mit 'Arizona Republic': „Das wäre unglaublich. […] Aber alle Originalmitglieder müssen dabei sein. Das beinhaltet so viel Planung. Wenn ich als Bret Michaels unterwegs bin, ist es einfacher, weil ich alle endgültigen Entscheidungen treffe. Wenn man jedoch in einer Band wie Poison spielt, ist es wie ein Art Komitee. Man tritt geschlossen auf und stellt sicher, dass es allen gutgeht. Und hoffentlich können wir das 2026 hinbekommen."

Dafür stehen die Zeichen offenbar ziemlich gut, denn wie Michaels erklärte, lief die gemeinsame Stadiontournee mit Def Leppard, Mötley Crüe und Joan Jett hervorragend. „Abgesehen von einer gelegentlichen Schlägerei – das ist kein Scherz – sind wir die besten Freunde“, sagte Michaels. „Aber am nächsten Tag gehen wir raus und spielen. Def Leppard und Mötley Crüe waren unglaublich. Sie spielten großartig. Wir gingen einfach auf die Bühne und wussten, dass wir eine Stunde Zeit hatten, um alles zu geben. Und es war eine der wenigen Stadiontourneen, die zu 98 bis hundert Prozent ausgelastet war, als Poison auftraten.“

