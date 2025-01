In This Moment waren seit der Veröffentlichung ihres letzten Albums äußerst geschäftig. Nun ist es an der Zeit, die Akkus wieder aufzuladen.

Im Oktober 2023 erschien mit GODMODE das achte Studioalbum von In This Moment. Seither waren Maria Brink und ihre Jungs gefühlt nonstop auf Tour. Zuletzt stand die „The Godmode Tour Part 2” durch Nordamerika auf dem Plan. Bereits Ende November, kurz vor dem Ende der Tournee, verkündete die Band, in den „Winterschlaf“ zu gehen, „um neue Musik zum Leben zu erwecken.“ Außerdem bedankten sich die Kalifornier bei ihren Fans: „Vielen Dank an alle, die uns bei diesem Albumzyklus unterstützt haben. Wir sind immer wieder beeindruckt von eurer Liebe und Leidenschaft, die ihr mit uns teilt. Wir lieben euch und empfinden…