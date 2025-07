Wes Scantlin ist als Frontmann von Puddle Of Mudd bekannt geworden. Die größten Erfolge feierte die Band Anfang der Nullerjahre. Zuletzt hat Scantlin jedoch mehr mit seinen Verfehlungen, als mit seiner Musik Schlagzeilen gemacht. Unerlaubter Drogen- und Waffenbesitz, Alkohol am Steuer, häusliche Gewalt und Einbruch sind nur einige Delikte, wegen denen Wes Scantlin schon vor Gericht landete. Aus seiner eigenen Perspektive sieht offenbar alles völlig anders aus, als nach außen hin dargestellt wird.

Verlassen

Nun war der Skandal-Rocker zu Gast bei Trunk Nation With Eddie Trunk. Dort wurde Wes Scantlin zunächst gefragt, ob man sagen könne, dass Puddle Of Mudd „nur dem Namen nach eine Band“ sei. Immerhin ist der Frontmann das einzige verbliebene Originalmitglied. „Im Moment ist alles in Ordnung. Und ich bete zu Gott, dass mich niemand mehr verlässt. Bitte, lieber Gott, lass keinen dieser Menschen gehen. Es ist schwer — die Übergänge sind eine Qual.“ Aktuell gehören Michael Anthony Grajewski (Bass), Miles Schon (Gitarre) und Jon Smith (Schlagzeug) zum Line-up, mit dem im Mai das Album KISS THE MACHINE veröffentlicht wurde.

Eddie Trunk erkundigte sich auch, was Scantlins Meinung nach zu den zahlreichen Besetzungswechsel führte. Kurzum: „Leute kommen und gehen, und man kann nichts machen. Jeder hat sein Leben und verschiedene Jobs und so.“ Und weiter: „Leider haben manche Menschen andere Lebensumstände. Darauf habe ich keinen Einfluss. Deshalb musste ich andere Schritte unternehmen. Und hoffentlich werden diese Jungs mich nicht so schnell überrumpeln wie viele andere. So können wir das jetzt und hoffentlich für immer zusammenhalten.“

Die Trophäe

Das Ziel des 53-Jährigen sei künftig „Ärger zu vermeiden“, schließlich mache er „wirklich nicht so viel Falsches“. Bezüglich all der Verhaftungen gibt er an: „Ich bin einfach eine riesige Trophäe.“ Auf die Frage, ob viele seiner Probleme mit dem Gesetz in den Medien falsch dargestellt wurden, meint Scantlin: „Ich habe ein paar Fehler gemacht. Aber ab einem bestimmten Punkt konnte ich nur in die falsche Richtung atmen und wurde gefesselt und in einen Kerker gesteckt.“ Seiner Meinung nach, müsse ein Sündenbock her: „Normalerweise wählen sie mich, weil ich die Trophäe bin. Aber mein Motto ist: Dreh dich um und renn so schnell du kannst.“

