Puddle Of Mudd: Wes Scantlin wurde schon wieder verhaftet

Manche lernen es einfach nicht: Mit ‘She Hates Me’ gelang Puddle Of Mudd 2001 der internationale Durchbruch. Nun könnte es der Soundtrack zu Wes Scantlins derzeitiger Situation werden. Wie das Portal TMZ berichtet, ist der 52-Jährige erneut festgenommen worden. Der Vorwurf diesmal: Häusliche Gewalt und Drogenbesitz. Ereignet haben soll sich das Ganze in der Nacht zum 11. März.

Spuren eines Kampfes

Gegen 03:00 Uhr soll ein Notruf wegen einer häuslichen Auseinandersetzung eingegangen sein. Umgehend sollen Beamte zum Appartement in Torrance, nahe Los Angeles, gefahren sein, um den Vorfall zu untersuchen. Vor Ort wurde festgestellt, dass es zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen Scantlin und seiner Freundin gekommen war. Bei der anschließenden Durchsuchung sollen außerdem illegale Substanzen gefunden worden sein.

Empfehlung der Redaktion Puddle Of Mudd: Wes Scantlin erneut verhaftet Grunge Puddle Of Mudd-Chef Wes Scantlin hat es nicht so mit dem Gesetz. Erst kürzlich lief eine Verkehrskontrolle vollkommen aus dem Ruder. Laut nicht näher benannten Quellen will TMZ erfahren haben, dass am Körper der Frau Spuren eines Kampfes sichtbar gewesen sein sollen. Daraufhin wurde Wes Scantlin in Gewahrsam genommen und soll seitdem im Los Angeles County Jail in Untersuchungshaft sitzen. Ihm wird nun schwere häusliche Gewalt sowie der Besitz einer verbotenen Substanz vorgeworfen. Die Kaution sei auf 90.000 US-Dollar festgesetzt worden.

Die Tragödie des Wes Scantlin

Dies ist, wie bereits erwähnt, nicht die erste Verhaftung des Puddle Of Mudd-Sängers. Erst vergangenes Jahr ist eine Verkehrskontrolle eskaliert. Demnach sei der Musiker am 31. Juli 2024 wegen eines Verkehrsverstoßes angehalten worden. Aufgrund seiner Weigerung, das Fahrzeug zu verlassen, mussten die Polizeibeamten zu drastischen Mitteln greifen, um ihn verhaften zu können. Grund hierfür war wiederum ein offener Haftbefehl, weil er auf einem Flughafen mit einer Waffe erwischt wurde. Bereits 2023 wurde Scantlin festgenommen, da er sich weigerte sein ehemaliges Haus zu verlassen, das bereits zwangsversteigert war. Damals hatte er sich unerlaubterweise Zutritt verschafft und für reichlich Verwüstung gesorgt.

Empfehlung der Redaktion Puddle Of Mudd: Wes Scantlin seit 11 Monaten clean Nachdem sich in der Vergangenheit die Negativ-Schlagzeilen zum Puddle Of Mudd-Frontmann häuften, hat der Sänger mittlerweile einen gediegeneren Weg eingeschlagen und gibt Hoffnung auf ein neues Album. Erst vor wenigen Wochen sorgte Scantlin für Schlagzeilen, als er nach einem desaströsen Live-Auftritt behauptete, von einem ehemaligen Band-Kollegen unter Drogen gesetzt worden zu sein. Seit dem großen Erfolg Anfang der 2000er sorgen Puddle Of Mudd weniger durch ihre Musik als vielmehr die Eskapaten ihres Frontmanns für Aufsehen. 2018 gab Wes Scantlin an, einen Alkohol- und Drogenentzug gemacht zu haben und nüchtern zu sein. Diese „gute“ Phase hat leider nicht lange angehalten.

