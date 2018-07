Puddle Of Mudd: Wes Scantlin seit 11 Monaten clean

Zu Pudel Of Mudds-Frontmann Wes Scantlin haben sich in den vergangenen Jahren die Nachrichten zu Verhaftungen, abgesagten oder unterbrochenen Shows und Totalausfällen des Musikers gehäuft. Mittlerweile soll der Fronter aber einen geordneteren Weg eingeschlagen haben. Das erzählte er kürzlich in einem Interview mit Rock Titan.

Weiterlesen Puddle Of Mudd-Sänger verhaftet wegen Waffenbesitz am Flughafen Warum Puddle Of Mudd-Frontmann Wes Scantlin mit einer Luftpistole auf Reisen geht, ist unklar. Aber dämlich ist es natürlich auch. Scantlin sagte darin: „Das letzte Jahr bin ich aus dem Gefängnis raus und dann in die Entzugsklinik nach Kalifornien. Das war großartig – wirklich großartig. Ich bin jetzt elf Monate clean – fast genau auf den Tag und ich fühle mich super.“

Neues Album in Sicht

Der Sänger richtete außerdem Dank an seine Familie und seine Fans für ihre Unterstützung: „Ich habe Van Halen 1984 auf der „Jump“-Tour gesehen, und ich dachte mir damals: ‘Das will ich auch machen’.

Aber man sieht nicht all die anderen Sachen, die dazu gehören. Also habe ich gelernt, damit umzugehen. Es hilft, wenn einen so gute Familie, wie ich sie hinter mir habe, beisteht. Das gleiche gilt für allen Fans, die mich unterstützt haben. Es ist gut, mit etwas aufzuhören, was einen umbringt. „

Wes bestätigte außerdem auch, dass es Pläne für ein Follow-up zum 2009 erschienenen Album VOLUME 4: SONGS IN THE KEY OF LOVE & HATE gäbe. „Ich werde sehr bald mit einem wirklichen Killer-Produzenten zusammenarbeiten. Das neue Album wird also sehr bald herauskommen.“