Skid Row-Gitarrist Dave "Snake" Sabo gibt nach der Trennung von Sänger Erik Grönwall nun einen tieferen Einblick in die Umstände. Diese waren anscheinend eher tragischer Natur.

Als die Glam-Ikonen Skid Row in Erik Grönwall einen neuen Sänger fanden, war das Feedback fantastisch. Die erste Platte erhielt durchweg gute Rezensionen, und die Live-Auftritte waren gut besucht. Doch die Freude währte nicht lange. In einem Interview mit Rockin' 101's sprach Skid Row-Gitarrist Dave „Snake“ Sabo nun über die Gründe, die zur Trennung von dem schwedischen Sänger führten. Grönwall, der auf dem Album THE GANG’S ALL HERE zu hören ist, war fast drei Jahre Teil der Band. Sabo erklärt: „Erik ist ein Krebsüberlebender, und er hatte eine Knochenmarktransplantation, um in Remission zu kommen. Als er wieder Energie bekam, wollte…