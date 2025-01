Rage Against The Machine gegen den Secret Service

auch interessant

Am Montag premierte die Dokumentation ‘Ladies And Gentlemen… 50 Years Of SNL Music’ auf dem US-amerikanischen Sender NBC. SNL steht für ‘Saturday Night Live’, eine bekannte Talkshow, die regelmäßig bekannte Gesichter zu Gast hat. Rage Against The Machine hatten exakt einmal die Ehre, die Show zu besuchen, was jedoch in einem Desaster endete.

Am 13. April 1996, als Rage Against The Machines Band-betiteltes Debütalbum bereits erschienen war und sie fleißig an EVIL EMPIRE arbeiteten, wurden sie eingeladen, ihre Musik live während der Show zum Besten zu geben. Sie spielten energetisch ihre Single ‘Bulls On Parade’, und alles schien im Lot zu sein. Seltsamerweise waren sie jedoch danach nicht mehr zu sehen, auch bei den traditionellen Umarmungen am Ende der Show tauchten sie nicht auf.

Den Auftritt seht ihr hier:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Ungern gesehene Provokation

Tom Morello erinnert sich: „Bei ‘Saturday Night Live’ zu sein, war eine großartige Chance für uns. Wir schätzten die Einladung sehr. Die Show ist ein Teil der DNS von US-amerikanischer Kultur und Unterhaltung.“ Er fährt fort: „Als das Angebot kam, haben wir es sofort angenommen. Rage haben aber noch nie viel vom konventionellen Weg gehalten. Wir wollten also eine Art verrückte Performance Art-Inszenierung daraus machen.“ Der Moderator des Abends war Steve Forbes, der republikanischer Präsidentenkandidat war. „Einer der reichsten Menschen der USA“, meint der Gitarrist. „Außerdem einer der langweiligsten und ödesten Menschen, die jemals einen Fuß auf die Erde gesetzt haben.“

Als Bühnenbild wollten die Musiker umgedrehte US-amerikanische Flaggen an ihren Verstärkern befestigen, was ihnen die Mitarbeiter jedoch untersagten. „Wir waren so verwundert, sie haben Rage Against The Machine, die Fickt-euch-wir-machen-nicht-was-ihr-sagt-Band eingeladen, und dann sowas!“, so Morello. Selbstverständlich waren die umgedrehten Flaggen genau da, wo die Band sie haben wollte, und das 35 Sekunden, bevor die Show live ausgestrahlt wurde. Trotz körperlichem Einsatz der Roadies konnten die Flaggen sieben Sekunden vor Beginn abgerissen werden.

Eskalation im Backstage-Bereich

Empfehlung der Redaktion Rage Against The Machine treten nicht mehr live auf Rap Metal Diese Nachricht kommt durchaus als Schock daher: Rage Against The Machine wird man nicht mehr auf einer Live-Bühne sehen können. Diese Eskalation war jedoch nicht, was den Secret Service auf die Band aufmerksam machte. „Ein Vertreter der Show kam in unseren Backstage-Raum und erzählte, dass unsere zweite Nummer aus dem Programm der Show gestrichen wurde. Danach ließ er uns allein, das war ein Fehler,“ erzählt der Gitarrist. „Bassist Timmy Commerford mag solche Sachen nicht. Und er zeigt das. Er nahm also eine der Flaggen, riss sie in Streifen und machte einen Ball daraus. Damit ging er in Steve Forbes Raum, der direkt gegenüber war, um ihn anzugreifen. Der war leider nicht da, aber Timmy konnte seine amerikanische Flaggenball-Rakete auf Tanten, Cousins, Kinder und Ehefrauen werfen.

Zum Glück ist das Ding einfach auseinandergefallen und hat niemanden verletzt.“ Für die Band ging es weniger glimpflich aus: „Nun ja, habe ich schon erwähnt, dass Steve Forbes gerade Präsidentschaftskandidat war? Der Flur war voller Agenten des Secret Service, die uns in unseren Raum eingesperrt haben. Wir wurden danach herauseskortiert und auf die Straße gesetzt. Es fällt vielleicht auf, dass Rage nicht in der Verabschiedung dieser Show waren.“ Morello endet lachend: „Ich bin trotzdem zur Afterparty gegangen.“

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.