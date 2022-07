Rammake Studio: Pop-Songs im Rammstein-Mashup

Foto: Screenshot via YouTube, Rammake Studio. All rights reserved.

Ob ‘Bad Romance‘ von Lady Gaga, ‘Wrecking Ball’ von Miley Cyrus oder ‘When I Grow Up’ von den Pussycat Dolls – der YouTube-Kanal Rammake Studio beliefert die Online-Welt mit allerlei amüsanten Mashups Pop-kultiger Dauerbrenner gepaart mit dem scharfen Sound der NDH- und Industrial Metal-Größen Rammstein. Was den einen und die andere vermutlich erst die Stirn runzeln lässt, sollte jedoch genauer beäugt bzw. behorcht werden. Das Zeug klingt nämlich gar nicht mal so übel.

Pop goes Rammstein

Seit 2021 teilt der Channel Rammake Studio seine kreativen Rammstein-Mashups via YouTube. Was die neuinterpretierten Songs von Till Lindemann und Co. besonders unterhaltsam macht, ist die Kreuzung unterschiedlichster Genres, Melodien und Texte – die die meisten vermutlich mitträllern können. Neben „trashigen“ Pop-Hits seziert der Kanal allerdings auch Klassiker aus dem Hard ’n‘ Heavy-Bereich. U.a. sind bei Rammake Studio „Rammstein featuring Evanescence“- oder „Rammstein featuring Slipknot”-Versionen zu finden.

Insgesamt 14 Mashups existieren derzeit auf dem Kanal. Bleibt gespannt auf weitere Überraschungen.

Nicht metal genug?

Empfehlung der Redaktion Fitness & Metal: Der „Metal Workouts“-Guide bei YouTube Fitness Metal Fitness nach metallischem Gusto – die YouTuber Andi und Kathi präsentieren „Metal Workouts“ für alle Liebhabenden hartscheppernder Musik. Wir erinnern uns an die erfolgreiche Punk Goes…-Kompilationsserie, die insbesondere um 2010 ihren Höhepunkt mit den Punk Goes Pop-Alben erlebte und schon damals bewies, dass genreübergreifende Musik – und noch viel eher die Kombination unterschiedlichster Gattungen – durchaus Spaß machen und funktionieren kann. Speziell die Fusion Pop-trächtiger Elemente mit metallischen Riffs und Melodien stellt 2022 keine Sensation mehr dar. Man betrachte die gedeihende Modern Metal-Landschaft als auch Bands wie Amaranthe, die trotz oder gerade aufgrund ihrer charakteristischen elektronischen Passagen international Zuspruch finden.

Ob Rammake Studio mit seinen Mashups ebenso ernste Absichten hat oder doch eher ein humoristisches Ziel verfolgt, bleibt den Hörenden schlussendlich selbst zur Interpretation überlassen. Laune macht der Kanal aber allemal.

