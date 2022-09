Rammstein: Die Tourneetermine 2023 stehen fest

Rammstein in Klagenfurt am 26. Mai 2022

Nachdem zuletzt nur gemutmaßt wurde, haben Rammstein nun die Bombe platzen lassen. Über ihre Facebook-Seite beziehungsweise Homepage hat die Band sämtliche Städte und Termine der Europatournee 2023 veröffentlicht. Der offizielle Ticket-Vorverkauf beginnt am 08.09.2022 um 10 Uhr.

LIFAD Fanclub-Mitglieder erhalten Zugang zu einem exklusiven Ticket-Vorverkauf, bevor die Tour in den offiziellen Verkauf geht. Der Vorverkauf für LIFAD-Mitglieder beginnt am Dienstag, 06.09.2022, 10:00 Uhr exklusiv über Eventim und endet am Mittwoch, 07.09.2022, 10:00 Uhr. Alle Uhrzeiten beziehen sich jeweils auf die lokale Zeit in jedem Land!

Sänger Till Lindemann, Gitarrist Richard Kruspe, Keyboarder Christian „Flake“ Lorenz, Schlagzeuger Christoph Schneider, Bassist Oliver Riedel und Gitarrist Paul Landers hatten beim letzten Konzert ihrer Europatournee am 4. August im belgischen Ostende „See you in 2023“ geteasert.

Hier die G/A/S-Termine der Rammstein-Tour 2023:

07.06. München, Olympiastadion

08.06. München, Olympiastadion

17.06. CH-Bern, Wankdorfstadion

18.06. CH-Bern, Wankdorfstadion

15.07. Berlin, Olympiastadion

16.07. Berlin, Olympiastadion

26.07. A-Wien, Ernst-Happel-Stadion

Die komplette Übersicht findet ihr hier.

—

