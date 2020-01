Rammstein gehen auf Tour durch Nordamerika

Wer 2019 nicht bei Rammstein im Stadion war, hat etwas verpasst. Diesen Sommer bekommen die Fans noch eine Chance, Till Lindemann und Co. live zu erleben. Zunächst einmal begeben sich die Alternative-Metaller von 25. Mai bis 4. August auf ausgedehnte Tournee durch Europa. Im Anschluss daran zieht es die sechs Musiker über den großen Teich. So spielen die Berliner zum ersten Mal in den Stadien der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada und Mexiko.

Wer also im August oder September in Nordamerika weilt, könnte mit einer Rammstein-Show ein Stück Heimat auf der anderen Seite der Erde erleben. Insgesamt stehen zehn Städte auf dem Programm – los geht es in Montreal am 20. August, den Abschluss bildet das Stelldichein am 27. September in Mexiko City. Wer wirklich ernsthaft mit dem Gedanken spielt, sich eine dieser Shows zu gönnen, sollte sich diesen Freitag, den 24. Januar im Kalender eintragen. Ab 10 Uhr örtlicher Zeit startet der Vorverkauf auf rammstein.com

Alle Nordamerika-Termine im Überblick:

20. August Montreal, QC – Parc Jean-Drapeau

23. August Philadelphia, PA – Lincoln Financial Field

27. August Washington, DC – FedExField

30. August Minneapolis, MN – U.S. Bank Stadium

03. September Chicago, IL – Soldier Field

06. September Foxborough, MA – Gillette Stadium

10. September East Rutherford, NJ – MetLife Stadium

16. September San Antonio, TX – Alamodome

19. September Los Angeles, CA – Los Angeles Memorial Coliseum

27. September Mexico City, MX – Foro Sol

