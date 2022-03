Keine vier Jahre nach PREQUELLE kehren Ghost mit ihrem fünften Opus IMPERA zurück. Wir liefern euch erste Höreindrücke des Werks.

Die Hörprobe: IMPERA VÖ: 11. März Imperium Anderthalbminütiges, ruhiges Gitarrenintro mit Intensivierung nach einer Minute. Kaisarion Stimmungsvoller Hit, der mit einem hohen Schrei beginnt und auf flott voranzuckelnden Riff-Rhythmen basiert. Im Refrain Chöre. Hell, freundlich, tanzbar. Progressive Intensivierung nach drei Minuten. Spillways Unverschämt auffällige Achtziger-Keyboards, sonst lieblicher Schunkel-Singalong mit vereinzelt dämonischem Hauchen. Call Me Little Sunshine Zweite Single. In Strophen wie Refrain düster und getragen, aber einprägsam. In der…