Es gibt endlich neuen Stoff von Rammstein! Und zwar haben Till Lindemann und Co. schon am heutigen Donnerstag eine Videopremiere anberaumt.

Darüber, dass Rammstein ihr neues Album längst im Kasten haben, hatten wir bereits berichtet. Nun haben die Berliner einen ersten musikalischen sowie optischen Vorboten der kommenden Scheibe in den Sozialen Medien angekündigt (siehe Tweet unten). So wird es schon an diesem Donnerstag -- sprich: am heutigen 10. März -- eine Videopremiere geben. Doch damit nicht genug: Aufgrund des angegebenen Hashtags @ZEITkommt ist davon auszugehen, dass der neue Track ‘Zeit’ heißt. Um 17:00 Uhr startet die Premiere des langersehnten Rammstein-Nachschubs. Hier geht's lang zum Titel-Track des neuen Albums ZEIT, das am 29.04.2022 erscheinen wird! Abhängig von Papier Die letzte Wasserstandsmeldung zum…