Party hard in Hamburg: Lest hier unseren Live-Bericht vom Andrew W.K.-Konzert in Hamburg. Eine Bildergalerie gibt's natürlich auch dazu.

Es ist der erste kühle Montagabend in Hamburg seit Wochen – und trotzdem ist das altehrwürdige Knust in Sichtweite des Millerntor-Stadions ansehnlich gefüllt, als der Kopf der Party-Hard-Bewegung um Punkt 21 Uhr die Bühne betritt. Moment, was ist mit den Vorbands? Gibt es nicht! Ein Andrew W.K. braucht keine Anheizer! Und der Kaltstart gelingt sogar: ‘Music Is Worth Living For’ und ‘Ever Again’ der aktuellen Platte YOU’RE NOT ALONE sorgen bereits für ordentlich Bewegung vor der Bühne, was vom Frontmann mit gewohnt bescheuerter Mimik seiner Party-Persona quittiert wird. Alles nass Andrews Band, die wie gewohnt mit drei GitarristInnen antritt hat…