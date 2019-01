Randy Blythe (Lamb Of God) gründet Supergruppe

Frische kreative Ideen und klanglichen Schabernack will zukünftig eine neue Supergruppe namens Over It All umsetzen. Mit dabei sind Randy Blythe von Lamb Of God, Animals As Leaders-Gitarrist Javier Reyes und Sworn Enemy-Gitarrist Lorenzo Antonucci. Vervollständigt wird die Gruppe von JJ Cassiere (dem Gründer der Booking-Agentur 33 & West) und Baron Bodnar (Mediaskare Records).

Das erste offizielle Statement zu Over It All haute Randy Blythe vis Instagram raus, siehe unten. Auf dem zugehörigen Foto haben sich die Musiker in ein Wohnmobil gepflanzt. Was sie darin treiben, klären sie später auf. Blythe schreibt dazu:

„‚Der Alptraum beginnt.‘ 10.01.2019. Im @overitallofficial-Wohnmobil mit meinen Brüdern – wir sind gerade mal einen verdammten Tag in diesem Ding und schon ist es zugemüllt und stinkt nach Hintern. Ich schätze, das passiert, wenn man einen Haufen Wilder von @lambofgod, @animalsasleaders, @swornenemynyc und #atticsforautomatics zusammen in eine Band steckt.

Was machen die in dem Wohnmobil?

Allmächtiger Christus, ich dachte, ich hätte die Tage im Van/Wohnmobil längst hinter mir gelassen… Danke an @sumerianrecords dafür, dass sie das Wohnmobil bezahlt haben… Folgt uns für Updates auf @overitallofficial. Wo habe ich mich da nur rein geritten? #overitall #lambofgod #animalsasleaders #swornenemy #atticsforautomatics #sumerianrecords #getyourshittogetherkevin“

Over It All geben selbst an, dass ihr Debütalbum später im Jahr über Sumerian Records erscheinen soll.

In einem weiteren Post erklärt Randy Blythe auf dem Profil von Over It All auf, was es mit diesem Wohnmobil auf sich hat:

„Wir zermartern uns das Gehirn nach Albumtitel in diesem Wohnmobil. Warum wir da drin sind? Naja, die Typen in dieser Band haben solch hektische Terminpläne, dass wir uns dachten, es wäre cool, zusammen zu kommen und einen Roadtrip zum Studio zu machen, anstatt nur Zeug hin und her zu mailen. Das ist doch kein Rock’n’Roll! Also nein, wir sind momentan nicht auf Tour, sondern nur auf dem Weg, miteinander Musik zu machen. Fotos aus dem Studio kommen bald!!! Wir sind offen für Vorschläge, wie das Album heißen soll.

Wie klingt die Musik? Naja, wenn man Sworn Enemy, Animals As Leaders, Lamb Of god und Attics for Automatics in einen Mixer haut, bekommt man #OverItAll (stellt euch das vor 😂😂😂)- es ist ziemlich zerstörerischer Stoff. Ehre, wem Ehre gebührt: Javier ist die meiste Zeit gefahren. […] #OverItAll #lambofgod #swornenemy #atticsforautomatics #animalsasleaders #vllnfutr #sumerianrecords #getyourshittogetherkevin“