Zur Freude vieler Fans stellt Sony nach langem Drängen die nötigen Weichen, um der PlayStation 5 einen frischen Anstrich verpassen zu können.

Lange haben die Sony-Jünger auf eine schwarze PlayStation 5 gehofft - nun wurden ihre Gebete erhört. Neben einer dunklen Ausführung soll es außerdem zukünftig die Möglichkeit geben, die Konsole noch in diversen anderen Farben zu schmücken. Die Controller gibt es ebenfalls in den passenden Farben. Bunt, aber ausverkauft Wie Sony bekanntgab, wird die PlayStation 5 schon bald in neuem Glanz erstrahlen (Quelle: PlayStation.Blog). Neben den inzwischen in "Cosmic Red" und "Midnight Black" erhältlichen DualSense-Controllern wird ebenfalls die bisher lediglich in weiß erhältliche Abdeckung in besagten Farben nachgereicht. Neben den beiden bereits erhältlichen Controllerfarben soll es auch möglich sein, die PlayStation…